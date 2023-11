Radio Campus Grenoble 90.8FM fête ses 30 ans de décalage contrôlé !

Le 30 Novembre, l’équipe de Wise Up Hi-Fi investit EVE pour fêter 30 ans de REGGAE MUSIC sur les ondes, et pour l’occasion on aura l’honneur d’inviter les pionniers du reggae radiophonique de la cuvette !

Soirée à prix libre & conscient

Au programme :

18h30-20h30 « Back in ze days » | Une émission de radio en direct et en public depuis l’Agora de EVE.

Invités :

Reggae Galore (ex Ska Fever)

Jah Fever

Wise Up Station

20h30-00h30 Sound System | Wise Up Hi-Fi & Friends

Wise Up Hi-Fi sort son tout nouveau Sound System et te promets une soirée enflammée : la sélection sera partagée entre les 5 selectas et leurs invité.es, ambiance et découvertes assurées !

Exposition photo dans l’annexe de EVE : parce que Wise Up Hi-Fi c’est aussi 8 ans de reportages photos dans le monde du sound system reggae, et que les photos ça se vit aussi en « vrai » !!

All Tribes welcome, veillons à ce que nos soirées soient accueillantes pour tous.tes !