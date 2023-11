Pour fêter nos 30 ans, on vous a préparé un direct radio de 13h.

De 11h du matin à minuit rester à l’écoute du 90.8 pour une journée de radio hasardeuse mais exigeante. Une radio qui s’invente collectivement dans un studio qui fourmille.

Le programme de l’antenne

9h-11h Les brumes de l’aube (rediffusion du plateau radio du 1er novembre)

11h-11h30 Ouverture du marathon radiophonique (début du direct)

11h30 Esquisse d’un oracle

Cette fois Florie n’interprète pas les cartes mais les lignes, les contours et les couleurs d’un dessin en train de se faire. Comment entendre ce que l’on ne peut voir ?En complicité avec l’artiste peintre Marc Gengoux

12h-13h00 Mix 1993

Une sélection pour célébrer les pépites oubliées de 1993.

13h00-14h00 Nostalgia

Y’a 30 ans, c’était mieux avant ? Discussions autour de nos rapports à la nostalgie.

14h00-14h30 Looking for Paula

Qui est Paula ? Comment décrire et comprendre ce cerveau de la radio à la fois intuitif et hasardeux mais aussi à la logique implacable ?

14h30-16h30 Airplay Novembre

Découvrez les nouveautés que les programmateurs.trices de la radio ont diggés dans les recoins, les niches et les souterrains de la musique actuelle !

16h30-17h00 La radio est un jeu !

Quizz, blind test … gagnez des CDs !

17h00-18h00 L’anniversaire : hate it or love it

Comment vit-on nos anniversaires ? Comment célébrer le temps qui passe ?

18h00 -19h00 Là haut dans l’Océan

Si vous aussi vous avez une terrible envie de vous rendre là-haut, là ou tout est bon et beau, Axelle et Denis vous invitent à un voyage en apesanteur.

19h00-20h00 : Featuring des émissions littéraires de RCG !

Une heure où s’échangent les coups de coeur et coups de gueules autour du livre et surtout où se partage l’envie d’ouvrir des bouquins.

20h00-21h00 : Wild Web

Pour leur première émission, Wild Web interroge la place des cyberattaques dans les conflits géopolitiques.

21h00 – 00h00 : Trafic 908

Un mix à 8 mains de musiques innovantes et authentiques, dans l’esprit de la culture du djing fonctionnel ou pas (du club à la radio).