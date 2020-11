Comme vous le savez, depuis le 30 octobre nous sommes confiné.e.s, ce qui limite un peu nos activités. Nous n’avons notamment plus accès à nos studios, ni à EVE ni au Ciel.

Cependant, l’équipe des permanent.e.s de la radio est toujours disponible et à votre écoute si vous lui écrivez à contact@campusgrenoble.org et la plupart de nos émissions sont toujours diffusées à l’antenne, parfois en direct, parfois en différé mais toujours depuis les domiciles respectifs de nos merveilleux et merveilleuses animateurs et animatrices, tout ça grâce au miracle de l’internet et au travail de notre technicien.

En tout cas le confinement n’empêche pas d’écouter ou de réécouter vos émissions préférées en podcast juste ici !