Les 30 ans de Radio Campus s’invitent au Ciel tout le week-end ! Après les concerts du samedi, rejoignez nous pour un long dimanche radiophonique : venez chiller, bruncher, laissez vous bercer ou surprendre par nos émissions décalées !

Toutes nos émissions se déroule en public en direct depuis le Ciel ou s’écoute sur nos ondes !

Programme de la journée

11h – 13h30 Atelier initiation radio | tout public

Tu as toujours rêver de parler dans un micro, de pousser les « potards » d’une table de mix, d’enfiler des casques de radio bien moelleux ? Cet atelier est fait pour toi

11h French Rivieraï : De Montpellier à Monté-Carlo, un itinéraire illustré pieds dans l’eau | Création sonore de Grand Palace (58′) | Collectif Ecoute(s)

Dominique nous emmène dans une traversée des scènes raï sur la côte méditerranéenne française. Séance d’écoute suivie d’un échange avec l’auteur.

***

12h30 – 13h30 | Brunch à prix libre

***

13h – 19h00 : Back to 1993

Ecoute libre, en continu, des archives de la radio : Radio Brume (1993-1995)

****

13h30 Par terre et au Ciel. Péperformance | Dauphinoise Discothèque

14h00 Secrétariat de l’abribus. Conversation partition | Ici Même

Lecture à plusieurs voix, sons et improvisations, poésie sonore à partir de textes bruts tapés à la machine depuis l’écoute de la ville. Une écriture au contact, souvent automatique, parfois documentaire, toujours subjective ; écho déformé d’un “bruit du monde »…

14h30 Siestes électroniques | DJ Detox

Un flux musical de 2 heures entre ambient, musiques expérimentales électroniques et field-recordings pour naviguer au gré du mix de Dj Detox. Un voyage immobile mais avec paysages et sensations.

16h30 Trente ans, trente minutes d’Oracle | le Tarot de la Cité

Florie et Clément délivrent un oracle musical : une performance intuitive et intimiste où les brumes de l’avenir se dissipent dans les ondes radiophoniques (duo voix/flûte).

17h00 1981-2023 : quels horizons pour les radios associatives ?

1981, libération des ondes radio. Les radios libres deviennent des radios associatives. En 2023, à quoi ressemblent-elles ? Quelles sont les expériences radiophoniques qui s’y vivent ? A quels enjeux la pratique radiophonique collective et amateure est-elle confrontée et quelles en sont les perspectives ? Table ronde en présence de News FM, Radio Grésivaudan et Radio Dragon.

18h Jeu « Ta radio a 30 ans » : remise des cadeaux !

A l’occasion des 30 ans de Radio Campus Grenoble, on vous envoie à la chasse aux points « Brume FM » dans les rues de Grenoble ! Remise des cadeaux en direct !