Pour cette 3ème édition Radio Campus Grenoble s’est associé à l’Office des Transports Poétik pour faire vivre le Festival sur les ondes et en laisser des traces en podcast.

Le Festival se tient du 31 mai au 30 juin à Grenoble et un peu à Voiron, toute la programmation est ici.

Sur nos ondes, La poésie est une oreille prend diverses formes :

1 émission de présentation du Festival disponible en podcast

4 consignes d’écriture diffusé les mercredis à 12h et rediffusés les vendredi à 9h

3 rendez-vous le dimanche à 19h pour plonger au cœur du Festival

Mercredi 29 mai : Apérophonie, La poésie est une oreille 2024

Présentation de la programmation du Festival avec Katia Bouchoueva chargée de développement pour l’Office des Transports Poétik et Lénaïg Cariou, poétesse.

Dimanche 9 juin : Rencontre avec Fabienne Yvert

Pour faire suite à la rencontre avec Fabienne Yvert à la Librairie les Modernes le jeudi 6 juin, nous avons rencontré Fabienne Yvert pour un temps d’échange autour de son travail littéraire, éditoriale et visuelle.

Dimanche 16 juin : Rencontre : MINI-OREILLE, GRANDE ÉCOUTE : Pourquoi de la poésie pour bébé ?

Diffusion de la rencontre entre Dorothée Volut, poétesse et Frédérique Berne-Audeoud, pédiatre en néonatologie à la Clinique Mutualiste. Diffusion de la rencontre du mercredi 12 juin à la Clinique mutualiste.

Dimanche 23 juin : POÉTIK ÉLECTRO !

DJ Arkeya et Nemoz proposeront des sets électro, techno et psytrance, partagés avec les autrices Lenaig Cariou et Hortense Raynal. Poétesses et DJ libéreront des énergies puissantes et des temps de réflexion dansants. Diffusion de la soirée à la Bifurk du jeudi 20 juin