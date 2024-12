4 séries se sont glissées dans notre grille pendant les deux semaines de vacances…

Andréa immédiatement. Une enfance à Berlin Est | Radio Campus Grenoble

Du lundi au vendredi à 8h et 18h Andréa a grandi à Berlin Est. Elle a 18 ans quand le mur s’effondre. Au micro de Julien Blondel, elle raconte les souvenirs d’une enfant, d’un quotidien pris entre des aventures singulières, drôles, émouvantes et la grande Histoire.

Ep. 1 La RDA. La maison

Ep. 2 La trabant

Ep. 3 La stasi

Ep. 4 Les magasins. Le magazine

Ep. 5 Les vacances. La prise de conscience

Ep. 6 L’écologie. La musique

Ep. 7 Les bananes. L’été 89

Ep. 8 La chute du mur

Ep. 9 L’oncle de Berlin ouest et les devises

Ep. 10 L’ostalgie. Le kanal noir

Une série de Julien Blondel

« Fèt Kaf, ça se prépare » | Radio Campus France Du lundi au vendredi à 12h Plongée sonore dans les festivités du 20 décembre, le jour anniversaire de l’abolition de l’esclavage propre à La Réunion. Entre mémoire historique, créations artistiques, et vibrations populaires. Ep.1 Sous le pavé, l’esclavage : Déambulation dans Saint-Denis avec Stéphane Boquet, historien et animateur du patrimoine pour remonter aux origines de cette journée emblématique.

: Déambulation dans Saint-Denis avec Stéphane Boquet, historien et animateur du patrimoine pour remonter aux origines de cette journée emblématique. Ep.2 Zean, passeur de maloya : Entretien avec Zean Amémoutou Laope, fondateur de Roulèr Killer et initiateur des Ron Maloya dans la ville de Saint-Denis.

: Entretien avec Zean Amémoutou Laope, fondateur de Roulèr Killer et initiateur des Ron Maloya dans la ville de Saint-Denis. Ep.3 Jean-Yves Padeau, une création orchestrale inédite : Rencontre avec Jean-Yves Padeau, descendant d’esclave et chef d’orchestre d’une œuvre musicale spécialement créée pour le 20 décembre.

: Rencontre avec Jean-Yves Padeau, descendant d’esclave et chef d’orchestre d’une œuvre musicale spécialement créée pour le 20 décembre. Ep.4 Christine Salem, diva du maloya : Chanteuse internationale de renom, Christine Salem est l’une des grandes et rares voix féminines du maloya. Christine est née un 20 décembre à La Réunion et elle n’a jamais considéré que cela été par hasard. Une série de Eloïse Bonnan

Phonurgia Nova Awards 2024 | Radio Grenouille Tous les dimanches à 18h

Radio Grenouille-Euphonia et le GMEM s’associent aux Phonurgia Nova Awards pour leur 29ème édition ! Ep.1 Musique électroacoustique : l’éternelle jeunesse ? Invité.e.s : Jules Négrier assistant de programmation – Groupe de Recherches musicales ; Alessandro Bosetti artiste compositeur ; Loïse Bulot artiste-intervenante – Cité de la musique de Marseille ; Chloé Sanchez documentariste radio Animation: Jean-Baptiste Imbert – coordination artistique création sonore Radio Grenouille Euphonia Ep.2 Archives et création : support de son, support de sens. Invité.e.s : Nicolas Frize artiste compositeur – Studio du Temps-Maison centrale de Saint-Maur ; Marie-Madeleine Mervant-Roux directrice de recherche au CNRS ; Bastien Lambert créateur sonore et spécialiste de l’œuvre de Yann Paranthoën Animation: Léna Rivière – Productrice et réalisatrice Radio Grenouille – Euphonia Ep.3 Production de la création radiophonique : une équation impossible ? Invité.e.s : Irène Omelianenko documentariste, productrice, cofondatrice de l’Addor (Association pour le développement du documentaire radiophonique) ; Alexandre Plank réalisateur, fondateur du studio Making waves ; Carmelo Iannuzzo directeur de l’ACSR, Atelier de Création Sonore et Radiophonique (Bruxelles) ; Benoit Bories auteur, documentariste, cofondateur Faidos Sonore ; Anne-Claire Lainé directrice Festival Longueur d’ondes ; Marie Picard directrice Radio Grenouille / Euphonia Animation: Jean-Baptiste Imbert – coordination artistique création sonore Radio Grenouille Euphonia

L!VE CAMPUS : Festival Hop Pop Hop 2024 | Radio Campus Orléans

Tous les dimanches à 20h

La Musique, toutes les musiques. Place à la découverte des nouveaux talents. Partout sur le territoire, dans les studios radios, dans les salles, festivals et cafés concerts partenaires, les radios Campus captent à tout jamais les instants où les artistes musicien.ne.s présentent, souvent pour la première fois, leur travail musical sur scène. Des performances et des moments enregistrés à quelques moments fragiles, mais souvent uniques et exclusives.