Un son vacillant, ténu et incertain. Une écriture qui s’étiole dans une complexité jamais sûre de se faire entendre. Une voix qui résonne à la limite de son audibilité. Que ce soit dans la captation, l’écriture ou la diffusion, ou dans les caractéristiques propres d’un objet sonore, la fragilité accompagne bien souvent le geste créatif et rappelle toute la précaution qui se loge dans nos pratiques et nos désirs de faire et d’écouter.

Pour l’édition 2024 de son Festival culturel universitaire, l’université de Grenoble-Alpes propose d’explorer artistiquement le thème de la fragilité, et nous avons voulu à Radio Campus Grenoble lancer à cette occasion un « appel à création radiophonique et sonore » sur la fragilité.

Les formats et les écritures ne sont par ailleurs nullement imposés. Vous pouvez faire du field-recording, du théâtre radiophonique, de la musique, du poème sonore, du documentaire…, sans limites de styles ou d’esthétique. A seul ou à plusieurs. Dans une approche littérale de la thématique ou dans une exploration singulière et abstraite.

Vos propositions seront écoutées et sélectionnées par un comité d’écoute composé de bénévoles de Radio Campus Grenoble. Elles seront alors diffusées, sous forme de en public lors du Festival et sur nos ondes.

Nous pouvons accompagner techniquement les étudiant.e.s pour l’enregistrement et la prise en main des logiciels de montage.

Alors à vos enregistreurs, nous sommes déjà impatient.e.s de vous écouter !

Contraintes

Thème : Fragilité

Durée : min. 1 min / max. 15 mn

Date limite de soumission : 1er mars 2024

Conditions de participation

être étudiant.e.s dans un établissement d’enseignement supérieur à Grenoble ou ailleurs

production originale (pas de plagiat), mais elle peut avoir fait l’objet de diffusion précédente

toute participation au concours cède gratuitement les droits de diffusion à Radio Campus Grenoble

pas de prise en charge des frais liés à votre présence lors de l’événement si votre création est sélectionnée

Conditions de diffusion

Les œuvres sélectionnées seront montées au sein d’une boucle sonore. Cette boucle sera diffusée lors du Festival Culturel Universitaire du 26 au 29 mars 2024 via plusieurs dispositifs:

sous casque en stéréo

sur enceintes en stéréo

une diffusion radiophonique sur FM et DAB+

une mise en ligne sous forme de podcast sur notre site

Lien pour dépôt de candidature

Contact : clarli.honegger@campusgrenoble.org | viviane.triby@univ-grenoble-alpes.fr