Du 2 au 4 Juin dernier c’était l’assemblée générale de Radio Campus France, l’occasion de réunir une bonne moitié des radios de la fédération. Plus qu’une réunion officielle, c’est un programme bien fourni dont on revient avec plein d’idées, de bons tuyaux et de contacts – et surtout la pêche pour concrétiser tout ça tout au long de l’année à venir.

Cette année nous étions (bien) reçu.e.s par Radio Campus Montpellier : un grand merci à elle et au staff Campus France pour ces jours et nuits de feu ! On vous laisse avec quelques photos de leur studio… qui nous a laissés 🤩