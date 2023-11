En 2023, Radio Campus Grenoble a 30 ans ! Du 1er novembre au 5 décembre, de nombreux rendez-vous sont proposés à l’antenne et en public à EVE sur le campus et au Ciel à Grenoble ! Venez célébrer le 90.8 fm, participer et découvrir l’outil radio !

Au programme : *concerts, ateliers, jeux, expo, apéros, émissions spéciales, cadeaux à gagner, cartes à collectionner chez nos partenaires, répondeur d’amour, mix, sound system et DJ set …

* accès à prix libre ! * programme sous réserve de modifications

Accessibilité PMR à Eve, pour le Ciel on vous accompagne pour les événements au sous-sol qui est de plein pied (la salle concert et le bar du Ciel sont inaccessibles aux PMR). Stands de réductions des risques sur place

> PROGRAMME DU FESTIVAL

Mercredi 1er novembre – Capsules temporelles à l’antenne du 90.8 !

Il y a 30 ans, Radio Campus Grenoble se nommait Radio Brume Grenoble, et ce 1er novembre 2023 pour une journée, nous ferons le voyage vers nos archives et souvenirs ! Playlists des titres en rotation sur le 90.8 Brume Grenoble en 1993 !

18h-20h : PRISE D’ANTENNE SYMBOLIQUE À L’ÉCOUTE COMME IL Y A 30 ANS !

Jeudi 9 novembre à Eve – journée festive et musicale !

12h – 13h Atelier public àl’agora de EVE à SMH : Laisse ta dédicace radio pour les 30 ans !

18h – 20h jeux & piñatas, apéro vernissage de notre expo collective au bar de EVE.

19h30 Soirée concerts à prix libre à EVE : (Ouverture des portes 19h) Surface Tangibl (Punk Hardcore, Saint-Étienne) Rok & Dudu (Rap, Toulouse) M4uv3 (Rap, Grenoble) Taulard (Punk Rock, Grenoble)



Samedi 11 novembre sur le 90.8 fm : Marathon radiophonique en direct à Eve à partir de 12h !

Émissions spéciales et hommages (diffusion dédicaces et messages d’amour des auditeurs.trices, jeux radiophoniques, lecture, plateaux radio, Dj sets)

Mix musicaux 90’s sur l’antenne !

Samedi 18 novembre – Radio Campus fête ses 30 ans au Ciel et sur le 90.8 fm, journée à prix libre !

10h30 – 14h30 Atelier création de jingles radio | tout public

Viens bidouiller des bruitages, de la musique et de la voix pour créer les nouveaux jingles du 90.8 ! Repas partagé à midi ! Sur inscription de préférence* : contact@campusgrenoble.org (*possibilité de rejoindre l’atelier le jour même)

Dimanche 19 novembre – Radio Campus fête ses 30 ans au Ciel : La radio qui s’écoute et qui se regarde, journée et brunch à prix libre !

11h – 13h30 Atelier initiation radio | tout public Tu as toujours rêver de parler dans un micro, de pousser les « potards » d’une table de mix, d’enfiler des casques de radio bien moelleux ? Cet atelier est fait pour toi !

11h French Rivieraï : De Montpellier à Monté-Carlo, un itinéraire illustré pieds dans l’eau | Création sonore de Grand Palace (58′) | Collectif Ecoute(s) Dominique nous emmène dans une traversée des scènes raï sur la côte méditerranéenne française. Séance d’écoute suivie d’un échange avec l’auteur.

***

12h30 – 13h30 | Brunch à prix libre

***

13h – 19h00 : Back to 1993

Ecoute libre, en continu, des archives de la radio : Radio Brume (1993-1995)

****

13h30 Par terre et au Ciel. Péperformance | Dauphinoise Discothèque

14h00 Secrétariat de l’abribus. Conversation partition | Ici Même Lecture à plusieurs voix, sons et improvisations, poésie sonore à partir de textes bruts tapés à la machine depuis l’écoute de la ville. Une écriture au contact, souvent automatique, parfois documentaire, toujours subjective ; écho déformé d’un “bruit du monde »…

14h30 Siestes électroniques | DJ Detox Un flux musical de 2 heures entre ambient, musiques expérimentales électroniques et field-recordings pour naviguer au gré du mix de Dj Detox. Un voyage immobile mais avec paysages et sensations.

16h30 Trente ans, trente minutes d’Oracle | le Tarot de la Cité Florie et Clément délivrent un oracle musical : une performance intuitive et intimiste où les brumes de l’avenir se dissipent dans les ondes radiophoniques (duo voix/flûte).

17h00 1981-2023 : quels horizons pour les radios associatives ? 1981, libération des ondes radio. Les radios libres deviennent des radios associatives. En 2023, à quoi ressemblent-elles ? Quelles sont les expériences radiophoniques qui s’y vivent ? A quels enjeux la pratique radiophonique collective et amateure est-elle confrontée et quelles en sont les perspectives ? Table ronde en présence de News FM, Radio Grésivaudan et Radio Dragon.

18h Jeu « Ta radio a 30 ans » : remise des cadeaux ! A l’occasion des 30 ans de Radio Campus Grenoble, on vous envoie à la chasse aux points « Brume FM » dans les rues de Grenoble ! Remise des cadeaux en direct !

Jeudi 30 novembre à Eve – SoundSystem Revival – soirée à prix libre !

18h30 – 00h30 Soirée Sound System rétrospective des émissions Reggae de RCG 18h30 – 20h30 échanges sur l’histoire des émissions Roots Galore (ex Ska Fever), Jah Fever et Wise Up Station 20h30 – 00h30 les 3 équipes vous partageront leurs meilleurs reggae sur le Wise Up Hi-Fi Soundsystem !



Mardi 5 décembre ApéroMix de clôture du festival à la Bobine – gratuit!

20h Soirée Dj Set par team RCG Turbo Boom-Boom (Hybrid club world music) Kassetnik (Pépites 90s et rave revival sur K7) Dj Detox (Techno smoothies)



> Et……

. 07 53 72 60 29 c’est le répondeur pour laisser vos messages diffusés à l’antenne du 90.8 fm

. jusqu’au 19 novembre, retrouvez nos cartes de points Brume à collectionner pour gagner des cadeaux ! Remise des lots le dimanche 19 novembre au Ciel 18h

#30ansRadioCampusGrenoble

#générationBrumeGrenoble

Lien facebook de l’événement : https://fb.me/e/1st3w6AQf

Le Ciel 2 Rue Général Marchand, Grenoble (38)

EVE 101 Place du Torrent, 38400 Saint-Martin-d’Hères

La Bobine 42 boulevard Clémenceau 38000 Grenoble

Festival soutenu par :

En partenariat avec :