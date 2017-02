Pour cette nouvelle thématique, on prend la six cordes et on la fait jouer dans tous les sens. Classique, contemporain, math-rock, expérimental, et un brin de pop pour en finir avec l’élitisme !

Playlist

1) Richard Dawson – Judas Icariot (Nothing Important – 2014 – Domino)

— Fiche pédago —

— Extraits de Hector Villa-Lobos, Niccolo Paganini, Al Di Meola/John McLaughlin/Paco de Lucia —

2) Pile – #2 Hit Single (You’re better than this – 2015 – Exploding in sound)

— Fiche pédago suite–

— Extraits de Dinosaur Jr, Women, J Mascis, Whitney, John Butler, Gionata Mirai–

3) John Frusciante – Head (Beach Arab) (Niandra LaDes and Usually Just A T-Shirt – 1994 – American Recording)

4) L’Ocelle Mare – 3 (S/T – 2007 – Ruminance/Sickroom)

–Extrait de The Mars Volta–

5) Victor Villarreal – A Mad Dad Dash (Sleep Talk – 2015 – Joyful Noise Recording)

6) Floral – Marsch Partition (The Second Floral Ep – 2015 – Esque Records)

7) Pneu – Deux brouettes (Pince Monseigneur – 2008 – Head Records)

8) Steve Reich – Electric couterpoint III – Fast (Radio Rewrite – 2014 – Nonesuch Records)

9) Julien Desprez – Acapulco Redux

10) Mary Halvorson & Noel Akchoté – Can I V ? (S/T – 2016 – autoproduit)

11) Polvo – My Kimono (Today’s Active Lifestyle – 1994 – Merge Records)