nSlippery When Wet (S4U pour les intimes) est une émission musicale mensuelle d’une heure pour parcourir la bio/discographie d’artistes ou groupes de rock indés/alternatifs, electro, coldwave, punk, hip/trip-hop, indus…

Chaque émission est dédiée à un artiste, avec diffusion de titres clés, en replaçant le contexte musical, et en complétant la playlist avec des titres d’autres groupes influents/influencés.

Back in the « Eighties » ce mois-ci dans Slippery When Wet, avec une émission consacrée à Killing Joke, dont la musique a réussi en 30 ans de carrière à influencer le grunge, la new wave, le post punk, le métal, l’indus, et on en oublie sûrement…

1- Kreidler « La fille en beige » [Week-end, Kiff SM, 1996] 2- Cluster « Prothese » [Grosses Wasser, Sky Records, 1979] 3- Metal On metal« Kraftwerk» [Trans Europa Express, Kling Klang, 1977] 4- Kreidler « Zero» [Mosaik 2014, Italic, 2009] 5- Primal Scream « Trainspotting » [Vanishing Point, Creation Records, 1997] 6- Kreidler « Sun » [Den, Bureau B, 2012] 7- To Rococo Rot « Cars » [The amateur View, City Slang, 1999] 8- Kreidler « Do it » [Kreidler, Wonder, 2000] 9- Dictaphone « A bout de souffle » [Poems from a Rooftop, Sonic Pieces, 2012] 10- Kreidler « Alice » [Eve Future Recall, Wonder, 2004] 11- Battles « Dot Net » [La Di Da Di, Warp, 2015] 12- Beak> « Liar » [Beak>>, Invada, 2012] 13- Kreidler « Fandorin » [Eve Future Recall, Wonder, 2004] 14- Nicolas Jaar « Tourists » [Pomegranates, Other People, 2012]

