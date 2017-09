Pour ce dernier numéro de la saison 2 on vous fait, comme d’habitude, un point sur les news qui secouent le web !

Sarah vous a concocté avec amour une sélection de deux livres. « On ne naît pas grosse » témoignage poignant de Gabrielle Deydier sur lequel vous devriez vous jetez. Simple conseil. Second ouvrage : « Pour un féminisme de la totalité » plus politique et regroupant différents articles à tendances marxistes.

On vous parles de pinkwashing ! Mais qu’est ce que c’est ? un seul moyen de le savoir écouter notre fabuleux podcast 🙂