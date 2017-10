On vieillit chez Queer Hybride , changement de nom, d’horaires, de format…

On prend de l’age et c’est pour cela qu’on vous a préparé une heure et demi d’émission et d’animation autour de la vieillesse. Des maisons de retraites pas comme les autres à la sénescence et bien d’autres, on parle du temps qui passe.

Bonne écoute