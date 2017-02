Pop en Stock # 15 : Pierre Desproges

Il arrive qu’une pensée, qu’un discours ou qu’une philosophie nous marquent de telle façon que nous ne savons plus très bien identifier à quel moment récis elles sont entrées dans notre vie. Pierre Desproges semble personnifier ce phénomène pour ce qui concerne l’équipe de Pop en Stock France. Humour aussi noir que décapant, discours à rebours, prise de risque et goût du jeu et de la provoc’ sont autant de formules parmi tant d’autres qui pourraient désigner une des plus irrévérencieuses mais des plus viscéralement humaines de nos personnalités disparues. Entendre Desproges, c’est mettre à distance les clichés et faire prendre à nos idées un bon bain de conscience. Il aurait à coup sûr détesté qu’on lui rendît hommage dans une mission consacrée à la culture pop…mais il fallait pourtant prendre le risque de voir le terreau se retourner et de subir le « courroux coucou » du grand chroniqueur de la Haine Ordinaire, toujours prompt à vous prendre en Flagrant Délires. Il fallait aussi en cette période houleuse nous rappeler tous ensemble de ce qui distingue l’artiste de l’imbécile haineux et craintif. En ciselant le politiquement incorrect comme il savait le faire, Desproges ne cessait jamais de lancer des appels au bon sens. Il se trouve que ses pirouettes de verbe et son sourire au vitriol résonnent avec une surprenante netteté dans le contexte actuel…Etonnant, non ? Pour accompagner Clément PELISSIER et Jonathan FRUOCO, il fallait au moins faire appel à ce journaliste, docteur en Lettres et surtout passionné de Desproges, Florent MATHIEU, déjà sur le qui-vive lors de l’émission consacrée à Columbo. Florent travaille toujours pour le site d’actualités placegrenet.fr

