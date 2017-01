Si la semaine dernière nous vous avons parlé des monstres du futur composé de métal et d’électricité, aujourd’hui nous allons parler des monstres de chair et de sang!

Pour notre deuxième émission consacrée à l’exposition « Monstru’eux, vous trouvez ça normal », nous avons eu le plaisir de recevoir Catherine Gauthier, directrice du Muséum de Grenoble; pour parler normalité et anormalité, loi sur la bioéthique et quels sont les projets futurs du Muséum.

On a écouté :

– David Bowie, Lazarus

– Kenny Loggins, Footloose

Et la prochaine fois, on se retrouve à 7h, n’oubliez pas !!

Et toujours en podcast sur Campus Grenoble 90.8