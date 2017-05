Honky Tonk Live

HONKY TONK LIVE est généralement une mécanique radiophonique bien huilée mais cet épisode a été marqué par les aléas du direct. Une technologie défaillante a permis d’entamer une discussion à bâtons rompus avec notre collègue Cyrille de Rockology. Ironiquement l’émission est tombée en panne au moment où tournait le morceau « Slappin’ rods and leaky oil » (bielles en vrille et fuite d’huile). Il a fallu ouvrir le capot en direct pour réparer le moteur. Tout un programme !

Bonus sur http://honkytonklive.com/2017/05/10/10-05-2017-lheure-douvrir-le-capot/

Playlist :

Mike Ness – » Big Iron » | Under The Influences

Hank III – » I Wish I Knew » | Damn Right, Rebel Proud

Beep Beep & The Roadrunners – » Shiftin’ Gears » | So-Cal Speed Shop’s Hot Rod Classics

Poppy And The Savoys : » Slappin’ Rods And Leaky Oil » | So-Cal Speed Shop’s Hot Rod Classics

The Esquires : » Flashin’ Red » | So-Cal Speed Shop’s Hot Rod Classics

Elvis Presley : » Like A Baby » | Elvis Is Back

The Rolling Stones : » Hoo Doo Blues » | Blue & Lonesome

Whitey Morgan & The 78’s : » Low Down on the Backstreets » | Sonic Ranch