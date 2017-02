Honky Tonk Live

L’heure de s’envoyer dans l’espace

Les routes poussiéreuses de la country, du blues et du rockabilly nous mènent aujourd’hui dans l’espace. Fusées, satellites, soucoupes volantes et martiens ont influencé les rockers au point de mettre de l’espace dans la guitare et de nous persuader que l’extra-terrestre Elvis est toujours vivant quelque part sur une planète interdite.

Bon voyage dans les étoiles !

Playlist :

Joey Allcorn : » Little Ol’ Wine Drinker Me » | Nothing Left to Prove

Jackie Lowell & The Astronauts : » Rocket Trip » | Universe Rocketin’ – 22 Outer Space R’n’R Blasters

Jackie Fautheree : » First Man On Mars » | Universe Rocketin’ – 22 Outer Space R’n’R Blasters

The Velvetones : » Doheny Run » | Surf-Age Nuggets: Trash & Twang Instrumentals 1959-1966

The Vistas : » Moon Relay » | Surf-Age Nuggets: Trash & Twang Instrumentals 1959-1966

Johnny « Guitar » Watson : » Space Guitar » | Rock Instrumentals Story 1934-1962

Butch Paulson : » Man from Mars » | Universe Rocketin’ – 22 Outer Space R’n’R Blasters

Joe Tate : » Satellite Rock » | Universe Rocketin’ – 22 Outer Space R’n’R Blasters

Billy Lee Riley : » Flyin’ Saucers Rock ‘N’ Roll » | Rockin’ Bones

Brian Setzer & The Nashvillains : » Flyin’ Saucer Rock and Roll » | Rockabilly Riot, Vol. 1: A Tribute to Sun Records

Terry Dunavan : » Rock It On Mars » | Universe Rocketin’ – 22 Outer Space R’n’R Blasters

Elvis Presley : » See See Rider «

The Rolling Stones : » Hoo Doo Blues » | Blue & Lonesome

Billy Gibbons And The BFG’s : » Treat Her Right » | Perfectamundo

Tom Jones : » Elvis Presley Blues » | Long Lost Suitcase

