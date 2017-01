Mardi 17 Janvier à 10h

Mercredi 18 Janvier à 13h

Samedi 21 Janvier 19h

Sur RADIO CAMPUS GRENOBLE 908.

Et en direct sur

www.campusgrenoble.org

PODCAST :

Emission spéciale :

MOONRITE

On commence cette nouvelle année en passant une heure avec l’excellent duo Dark Pop Psyché MOONRITE qui nous parle de la sortie de son 1er album sur le label allemand Soundflat Rds(http://www.soundflat.de)

On parle des gens qui ont contribué à la réussite de cet album, tout d’abord Jean-Pierre Maillard au Control Studio à Grenoble (https://www.facebook.com/Control-Studio-190077614338544) pour l’enregistrement et la production. Et Wanda De Lullabies qui est présente sur la superbe pochette (http://wanda-de-lullabies.com).

Ainsi que de leur passion pour les films de Série B, qu’ils utilisent dans leurs clips et dont parle Yann sur son blog (http://exploitationagogo.blogspot.fr)

Pour tout savoir sur Moonrite : https://www.facebook.com/Moonriteband

Pour écouter et acheter l’album : https://moonrite.bandcamp.com/album/moonrite

Vous pouvez acheter le vinyle chez Disco’Rama 12 rue Gerin, à Grenoble. https://www.facebook.com/disc.orama.33

Ou chez les autres excellents disquaires de France.

MOONRITE sera en concert :

Vendredi 20 Janvier : Psych Fest Genève, avec : ORGANIC FLOWERS (Soul Jazz 60’s R’n’R) + MOONRITE (Dark Pop Psyché duo) + EYES SHAKER Solo Show (Garage Grooves), au Bouffon de la Taverne, 44 rue de carouge, à Genève

https://www.facebook.com/events/693994230758985/

Vendredi 10 Février : MOONRITE (Dark Pop Psyché duo) + JON & The VONS (Garage Sixties), au Mistral Palace, à Valence

https://jonandthevons.bandcamp.com/

Vendredi 17 Février : JAMES LEG (Garage Groove excellent et intense, Usa) + MOONRITE (Dark Pop Psyché duo), au Sonic, à Lyon

http://www.reverbnation.com/jamesleg

Jeudi 6 Avril : H-BURNS & very special guest (Indie Pop, release party) + MOONRITE (Dark Pop Psyché duo), à La Belle Electrique à Grenoble

http://www.la-belle-electrique.com/la-programmation/agenda/454?view=event

http://www.h-burns.com/site/fr/acceuil/

https://moonrite.bandcamp.com/album/moonrite