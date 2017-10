2017-2018

Obsessions textuelles

l’émission où Philo. s’habille et se déshabille de jazz…

Lionel vous propose une émission philosophique autour d’une phrase ou d’un texte.

Ces phrases seront comme des vagues qui renverseront le frêle esquif où nous avions pris

refuge. Tout éclaboussé d’une fraîcheur retrouvée, nous verrons alors le soleil darder de

ses rayons l’eau vivifiante…

Ce mois-ci, David Hume.

1739, il rédige son œuvre principale en France, à La Flèche, dans la Sarthe, là même

où Descartes fit ses études. Le livre, Traité de la nature humaine, n’aura pas de succès

mais il va persévérer… Il deviendra célèbre, il fréquentera les encyclopédistes et les

salons parisiens, connaîtra Rousseau, l’invitera à se réfugier en Angleterre, avant que ce

dernier ne se fâche…

1776, Hume meurt à Edimbourg où il était nait 65 ans plus tôt.

Voici donc la phrase écrite en France par notre jeune homme de 23 ans :

« L’esprit est une sorte de théâtre où différentes perceptions font successivement

leur apparition, passent, repassent, glissent et se mêlent en une infinie variété de

positions et de situations. »

J’ai longtemps pensé que Hume était le destructeur du Moi alors qu’il en est au

contraire l’architecte patient, capable d'en reconstituer les strates et les matériaux.

Si l’identité que nous attribuons à l’esprit de l’homme n’est qu’une identité fictive, cette

idée du moi n’est pas du même ordre que les autres, elle est une fiction produite par les

lois qui régissent le psychisme des hommes…