Le réveil est difficile ?

Cette semaine, on commençait à 7h, nouvel horaire pour la matinale de Campus.

Hier soir, le festival des Maudits Films revenait pour sa 9ème édition et avec une programmation de films éclectique qui traversent les décennies et les genres. Comme le nom du festival l’indique ce sont des films « maudits », des œuvres méconnues ou peu vues qui sont mis en lumière. Chaque film sélectionné a porté d’une manière ou d’une autre la poisse : pas de bol au moment de la diffusion, une malédiction lors de la réalisation… Le 17 janvier, on a invité Karel Quistrebert, qui coordonne le festival, pour une discussion sur la médiation au cinéma, ce qui fait un maudit film ou encore comment elle établit sa programmation.

Nous, on est toujours sur facebook : https://www.facebook.com/lat etedanslepate/?fref=ts

A bientôt, pour de nouvelle aventure.

Bonne écoute sur campusgrenoble.org