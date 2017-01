Girl power du pâté

Qui dit « décembre » dit « vacances », qui dit « décembre » et « vacances » dit « Noël ».

Et pour cette 11è et dernière émission du semestre, pas d’invités mais une successions de petits plaisirs culturels sortis de derrières les fagots.

On te parlera donc du film « Mademoiselle », de documentaire radiophonique, le photographe angolais Bruno Carlos ou encore d’un jeu de société qui mêle français et anglais.On se retrouve le 3 janvier à 9h tapantes en direct pour encore plus de surprises.

A très vite sur Campus Grenoble, 90.8.ET SINON, IL Y A UN CONCOURS INSIDE GRÂCE AUQUEL VOUS POURREZ GAGNé LE CADEAU DE FIN D’ANNéE CHOISI POUR VOUS :)Convaincu de notre émission, tu veux nous aider à atteindre les 100 likes facebook d’ici la fin de l’année ?