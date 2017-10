Là-haut dans l’Océan

Léonard Lampion

Épisode 05 : Le laissez-aller à la tristesse

Ce soir on se laisse aller aux émotions qu’on nous presse sans cesse de refouler dans cette vie effréné de nos sociétés moderne… Et oui on a le droit au lâcher-prise, on se permet aussi d’être triste là-haut dans l’océan. Parce que c’est une émotion légitime ô combien nécéssaire et que quoi qu’on n’en dise on doivent toujours en passer par là des fois, même les plus dures même les plus joyeux, allez relaxez-vous et laissez vos sentiments faire leurs chemin Léonard Lampion en sûr compagnon vous accompagne avec sa fine sélection, intensément tendre…

Oui vous êtes bien Là-haut, dans l’Océan…

Tracklist :

