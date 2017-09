Là-haut dans l’Océan

Une émission de Denis Morin en direct dimanche soir 22h, avec Axelle Barnet en lectures enregistrées pour cet épisode.

Épisode 02 : Voyage

Préparez-vous à parcourir toutes les dimensions: voyage dans vers l’enfance, survol de la cordillère des andes, orage nocturne et parcours psychédélique des ritournelles intérieurs et musiciens magiques et choeurs mystiques… Vous êtes bien Là-haut dans l’Océan !

Tracklist :

G Sweems – [Treasure Island] Treasure Island

Antonio Zepeda – [Retorno A Aztlan #01] Gotas De Rocio

Yaki Kandru – [[1992] Colombia: Music From The Tropical Rainforest & Other Magic Places #03] Canto De Los Seri E Yaqui

Finis Africæ – [El Secreto De Las 12 (The Secret Of 12 O’Clock) #03] El Hechicero (The Wizard)

Jon Hassell – [Music and Rhythm #13] Ba Benzele

Dominique Lawalrée – [First Meeting #10] Et Caetera

J.D. Emmanuel – [Wizards #03] Focusing Within

Porn Sword Tobacco – [2017 #01] Untitled

Mike Cooper – [Raft #07] Raft 27 – Guayaquil to Ballina

Gianni Gebbia – [First Lp Unissued Tapes 1986 #03] CUD II

VANGELIS – [Soil Festivities #01] Movement 1

Ramzi – [Bebites #01] Byenveni (Getwet)

Eitetsu Hayashi – [Messenger of the Wind #03] カラビンカ (Karabinka)

Martin Kornberger & Volker Kuhn – [Embrace #12] The Dwarfs (Unreleased)

Secede – [Tryshasla #02] Foliage Pathway

Porn Sword Tobacco – [Explains Freedom #03] Watts Towers

Akira Rabelais – [Spellewauerynsherde #02] 1390 Gower Conf. II. 20 I can noght thanne unethes spelle that I wende altherbest have rad.

Akira Rabelais – [the little glass #01] i

Avec les textes lus par Axelle :

Patti Smith – Just a kid

Dogen – Proverbe Boudhiste

Fabrice Luchini – Comédie française: Ça a débuté comme ça…

Arthur Rimbaud – Ma bohème

Nietzsche – Fragment posthume (le livre du philosophe)

Rimbaud – L’étoile a pleuré rose

Jingle Denis avec les voix d’Isabelle Oed et d’Axelle Barnet

*@ desnueesdesens.fr compagny.

Bonne écoute sur campusgrenoble.org !