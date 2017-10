***HTZ#15***

Pour cette deuxième émission de la saison, les laborantins d’Hertzeresis invitent le savant fou 55h22 pour un live modulaire d’une heure dans un style techno peu conventionnel. Il nous parlera également de ses commencements et de son travail de sound-designer.

Et ne vous inquiétez pas, les chroniqueurs de la team sont toujours au rendez-vous pour vous faire découvrir des pépites allant de la house à la techno.

Skee Mask – Routine

Diayse – Faffing

Drax – Phosphene

Novad – Kidz With Guns

Geizz T – Sunblindme

Arnaud Rebotini : All You Need Is Techno)

Jeals – Up There

CA2+ – Gait Cycle Ep