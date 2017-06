***HTZ#9***

Encore des invités locaux pour cette 9ème émission, et cette fois ci c’est le duo Shosh &

Pisku, du collectif La Maiz, qui s’y collent. Les deux compères nous ont parlé de leurs

projets à venir, de leurs artistes préférés, et de leur vision de la fête à Grenoble; avant de

nous régaler d’un set aux doux accents roumain et britannique.

COEO – Clouds

Casey Tucker – Whatever Comes to Mind

Unknow Artist – Untitled A1 – WLSLTD003 (Fabio Monesi)

Boris Divider – Especie Digital

Archie Hamilton – Works on Sunday

Shosh & Pisku – Untitled