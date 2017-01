A l’occasion de la sortie de son EP Lunar Travel (Sure Cuts) , le DJ et producteur grenoblois Apollo Powder vient nous faire découvrir son univers. Sa house groovy aux mélodies planantes vous embarquera dans un aéronef dansant, direction la lune. Hertzeresis a aussi accueilli Julie, membre du label Carton Pate Records, pour vous faire (re)découvrir cette structure artistique Grenobloise, pour laquelle Apollo organise les soirées Maison Underground. Vous l’aurez compris, cette émission va vous faire swinger et vous réchauffer en ce bel hiver !