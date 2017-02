Ce soir, dans l’Apérophonie, on reçoit Nathalie Da Rocha et Emmanuel Constanty, programmateurs du café théâtre associatif la Basse-Cour, pour présenter ce haut lieu de l’humour grenoblois et présenter quelques spectacles à venir. En fin d’émission, Adrien nous propose une interview de la Compagnie Merzouk Machine, à l’occasion de Tripalium, spectacle présenté sur la scène de la Bobine le 9 février.

Playlist :

DJ Marfox – Tarraxo everyday

The Black angels – Currency