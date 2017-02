Dans l’apérophonie de ce soir on se met en mode disco, boule à facettes et pattes d’eph! On reçoit les trés colorés Barbarins Fourchus qui vont nous parler de leur Pasha disco Club qui aura lieu le 03 février à la Salle Noire mais aussi de leurs autre projets en cours.

Liens utiles:

Playlist:

Boney M – Rasputin

Carl Douglas – Kung Fu Fighting

The Nous – Feuk 1

Vopli – Danser