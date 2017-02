Salut à tous !

Une aperophonie lecture et biture en direct du bar le Keep it Weird, rue du palais à Grenoble avec Marion et Tanguy qui vous liront des extraits de leurs livres du moment, Le Dernier Voyage d’Horatio II d’Eduardo Mendoza et Le livre de Sable de Jorge Luis Borges.

Bonnes lectures et bonne écoute sur le 90.8 !