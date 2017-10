Voici le rendu de l’atelier des petits reporter organisé par l’association Des Nuées de Sens et La Belle Electrique à l’occasion du festival Jour et Nuit.

L’atelier s’est déroulé en deux parties ici réunis et monté par mes soins.

Une partie, déambulation interview et chasse au son et une deuxième partie enregistrement studio dans les « conditions du direct » (relativement) grâce au studio extérieur de Radio campus Grenoble.

La Ballade des gens curieux nous a aussi suivi dans quelques unes de nos déambulations !

Merci à La Belle Electrique pour son accueil, à radio campus grenoble pour sa générosité et aux enfants pour leurs enthousiasmes et leurs tonnes de questions !!

Au programme Itw de Sly Johnson, du cuisinier de La Belle, du FabLab, de La marine, de sir jean and the afrobeat experience, du public, du spectacle rio clap clap, de l’atelier sérigraphie, de la régie lumière, bref de tout le monde !

Et un petit Bêtisier final en prime !