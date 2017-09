Ce soir, Pierre reçoit Fanchon, de l’association Mix’arts, organisatrice de la 3ième édition tout public du festival « Merci Bonsoir », qui se déroulera du 12 au 17 septembre dans divers lieux culturels de Grenoble et du campus. Concerts en tous genres, promotion des arts de rue dans toute leur diversité, on vous dit tout de cet événement qui va placer votre rentrée sous le signe de la culture et du partage!

Lien utile :

Playlist spéciale festival :

Shaolin Temple Defenders – Temple of soul

Commandant Coustou – Kotew te ye (live)

Betraying the martyrs – Let it go

Grenoble gospel singers – Grace