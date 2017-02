Dans l’apérophonie de ce soir Pierre reçoit Mathis et Antoine étudiant à l’IEP de Grenoble pour parler de leur participation au concours lancé par l’Express. Ils nous expliquent ce qu’a impliqué pour eux la participation à ce défi, du choix des thématiques adoptées à la recherche de la publicité en passant par la rédaction des articles et la construction de la maquette de ce suplément local.

Dans la chronique Valoriz’Asso, on reçoit Tom, le président d’Ani’Grenoble, pour parler culture pop japonaise.

Liens utiles: Ani Grenoble:

– https://www.facebook.com/groups/226434010895190/

Défi Express grandes écoles:

– http://defigrandesecoles.lexpress.fr/

– https://www.facebook.com/GrenobleExpressDGE/?fref=ts

Playlists:

– Abrazo Electro Tango – Le cauchemar d’Astor

– Rvl – Track 03

– Niagara – Asa

– Baba Zula -Meçhul plak dub