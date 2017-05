Ce soir, Pierre vous présente avec ses invités une structure culturelle originale et dynamique, Jaspir, qui fête ses quinze ans et développe de multiples activités, de l’accompagnement d’artistes (asso « Jaspir Prod ») à des actions culturelles et de formation à de multiples pratiques artistiques dans le cadre de la « Fabrique Jaspir ».

Liens utiles :

Playlist:

Wailing trees – Change we need

Leila Huissoud – La niaisest

Sir Jean & NMB Afrobeat Experience – Hunted

Olivier Gotti – Thousand miles away

Bonne écoute sur campusgrenoble.org