Apérophonie solidaire

Ce soir, une apérophonie engagée et solidaire avec les associations Coup de Pouce et 3 aMIE, qui œuvrent toutes deux dans le domaine du soutien scolaire. On parle donc, en compagnie de nos invités, éducation (inclusive ou pas), convivialité et rencontres intergénérationnelles.

Liens utiles :