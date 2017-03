Pour finir la semaine, on accueil Pascal et Mourad du collectif Mawwal qui vienne nous parler de leur prochain spectacle, Les séances d’un Rhapsode, à la Source le mercredi 8 mars. Ils nous parlent aussi de leurs différentes collaborations et de leurs projets futurs.

