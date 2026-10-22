L’heureux week-end de formation se tiendra le samedi 14 et le dimanche 15 novembre à EVE !

Une belle entrée dans l’automne et dans cette nouvelle saison radiophonique. Bienvenue aux débutant.e.s et aux moins débutant.e.s qui ont envie de se perfectionner ou se questionnent sur leurs pratiques !

Inscription :

formation@campusgrenoble.org

ou sur la msg insta

Gratuit pour les étudiant.e.s et les adhérent.e.s à la radio. Prix libre pour les autres.

SAMEDI

10h-12h30 Initiation à la création sonore

Créer une fiction sonore en 2h30 c’est possible grâce au tourné monté : on tourne sans montage, scènes après scènes, ambiances sonores, dialogues, et à la fin la magie opère !

10h-17h Initiation à l’animation d’une émission et la pratique de l’interview

De la préparation d’une émission à son animation en direct : découvrez les dessous d’une émission radio (les différents éléments qui composent une émission de radio, son organisation, les techniques d’animation et de pratiques de l’interview). Les participant.e.s volontaires seront amenés à préparer et animer une émission en direct à 16h !

10h-12h30 : construire une émission, trouver un rythme, cadrer un entretien, le préparer … on débroussaille le sujet !

13h30-15h30 : mise en pratique avec la prépa d’une émission !

16h-17h : enregistrement de l’émission avec des vrai.e.s invité.e.s !

13h30-17h Initiation à la régie technique en studio

Viens démystifier la régie, ses micros et ses potards ! Pour les personnes n’ayant jamais ou très peu utilisé de console. Fonctionnement général d’une régie, gérer les micros, lancer des sons, utiliser le logiciel Mixx. Mise en pratique lors d’une véritable émission !

15h30-20h Initiation à la régie technique du studio mobile

Découvrir l’installation et la régie de notre studio mobile pour faire de la radio tout terrain, hors les murs, hors studio. On monte un studio radio de A à Z dans un lieu public.

15h30-18h : atelier, installation et régie

19h-20h régie d’un direct radio : une table ronde

DIMANCHE

Une grande journée montage-mixage !

10h-13h : Montage Découvrir ou redécouvrir Reaper : importer des pistes, couper, coller, gérer le volume, les fondus.

Découvrir ou redécouvrir Reaper : importer des pistes, couper, coller, gérer le volume, les fondus. 14h-17h : Mixage Découvrir des effets sur Reaper pour de la création radiophonique : equalizer, reverb, stéréo (pan).*

*Attention, seul.e.s les personnes sachant monter sur Reaper ou ayant suivi l’atelier montage, peuvent participer à l’atelier mixage.