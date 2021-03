Ce printemps, pour fêter le retour des beaux jours et le retour de l’équipe aux studios (on espère), on organise une quinzaine de radio festive du 29 mars au 10 avril !

Ce sera l’occasion d’une campagne de dons à laquelle vous pouvez accéder sur la colonne juste à droite si vous êtes sur ordinateur –>

Ou en cliquant sur le bouton ci-dessous :

Mais pas seulement ! On a prévu de quoi ravir vos oreilles, au programme il y aura :

des émissions en public et en direct sur la scène du Ciel : Intrinsèque le 02 avril à 19h et Le Flou sur la Langue le 30 mars

des portes ouvertes de la radio les mercredi et vendredi à partir de 16h30, inscrivez vous en cliquant juste ici

une nuit d’émissions en direct : la Nuit Campus ! Elle sera pleine de surprises mais on peut déjà vous annoncer que vous y trouverez des contes, des discussions ciné, une présentation des nouveaux et nouvelles de la radio, de la création sonore et plein de musique !

D’ici là, restez à l’écoute du 90.8 FM et suivez les infos sur notre site internet, notre page Facebook ou notre Instagram pour avoir les dernières infos !