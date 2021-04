Cette nuit (7 au 8 avril), le gel a lourdement impacté les cultures. Un gel noir destructeur contre lequel toutes les techniques de lutte (bougies, aspersion, souffleurs…) ont été inefficaces. Comme à chaque fois que les éléments climatiques mettent en danger la profession agricole et les exploitants, le Département, en lien avec la Chambre d’agriculture, se mobilise pour soutenir le monde agricole isérois.

L’isère a été touché cette nuit par une vague de froid. Des températures hivernales qui ont conduit à des dégâts importants pour de nombreuses exploitations arboricoles, viticoles et autres productions en pleine floraison.

Un état des lieux est déjà en cours par les organisations professionnelles en lien avec les agriculteurs concernés afin que les zones les plus impactées puissent être déclarées en état de calamités agricoles.

Face à ce nouveau drame qui touche la profession agricole, il est important que tous les acteurs puissent se mobiliser pour mettre en œuvre des mesures exceptionnelles de soutien à destination des agriculteurs touchés par l’important épisode de gel.

Nous souhaitons notamment qu’une réunion avec les services de l’Etat et les agriculteurs puisse être organisée rapidement, dans le respect des règles sanitaires en vigueur, afin de trouver ensemble les solutions les plus efficaces.

« En complément des aides de l’Etat, le Département est prêt à débloquer immédiatement une aide financière pour venir en aide aux agriculteurs les plus touchés à l’instar de ce que nous avions fait en 2019 pour les nuciculteurs. Nous nous devons plus encore qu’à l’habitude, dans cette période de crise sanitaire déjà source de difficultés pour le monde agricole être auprès de ceux qui nous nourrissent et participent de notre indépendance alimentaire », indique Jean-Pierre Barbier, Président du Département. « Nous allons tout mettre en œuvre pour recenser et accompagner les agriculteurs touchés par ces calamités », souligne Jean-Claude Darlet, Président de la Chambre d’agriculture de l’Isère.