Aujourd’hui en épisode en partenariat avec Alternative Deck Makers. Ça a du sens puisque j’y interwie la cofondatrice de cette association pour qu’elle raconte sur les ondes de radio campus pour radio tarot son processus de création du Clear the deck Lenorman

Anouk Zana nous raconte le processus de création de son oracle. Ses recherches et découvertes, qui ont abouti à l’existence de ce jeu de 53 carte. Partie d’une fulgurance créative, elle met sa rigueur et son inventivité au service d’un jeu facile à prendre main. Accompagner d’un livre qui détaille chaque carte pour expliciter ses choix.

Le coup marketing d’attribuer à Madame Lenorman la maternité du jeu lui a permis de choisir un autre espace temps pour sa création, celui de l’âge d’or de la piraterie. Sur Radio Tarot Duo, Clear the deck par à l’abordage avec son petit Lenorman. Vider le pont, vider les jeux, non pas de leurs substances, mais de leurs clichés.

Une très belle mise en images et mots de la possibilité de créer à partir de la tradition pour la transposer dans une autre. Celle de l’aventure, du travestissement, de l’homoérotisme, dans une époque où les imaginaires se referment, quoi de mieux que de convoquer celui d’une équipe qui contre vent et marré, subsiste voir emmerde les pouvoirs publics.

Une équipe, c’est ce qu’est à mon sens l’association Alternative Deck Makers. Anouck nous explique sur Radio Tarot comment la création de son Clear the deck Lenorman à été l’occasion de rencontre qui ont débouché sur la création de cette association. On n’imagine pas toutes les questions que la création pose, alors autant le faire avec ses pairs. ADM est né un espace de syndication entre créateurice autour de valeurs de solidarité et d’émancipation. Vous pouvez d’ailleurs écouter les voix de deux autres membres ici

Une équipe avec des ambitions, celle de venir interroger les structures et crée de l’espace dans les jeux qui sont supports à l’intuition en termes de genre, de représentation et d’imaginaire. Pour des éditions pirate, du travail d’équipe et des jeux qui nourrisse notre envie de parler haut et fort de ce qui nous fait vibrer.

Prendre la mer pour dire haut et fort les désaccords, c’est encore actualité avec l’acces à l’IVG, la solidarité avec les exiler ou la radio avec Radio Caroline, immortaliser dans le film Good Morning England. Un émetteur pirate sur un bateau qui en diffusant ce que les personnes souhaitaient entendre sur les ondes tout comme les radios libres en France ont permis de gagner une bataille sur l’accès à l’information et la diffusion. Droit qui est remise en question avec les coupes budgétaires des subventions des petites radios, un appel à la mobilisation ici

