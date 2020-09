Finis le soleil et la plage, finies les vacances et finie la grille d’été, on revient ce lundi 14 septembre avec une belle grille toute neuve pour la saison 2020-2021, avec toutes vos émissions préférées mais aussi de nouvelles émissions :

Magic Colors, votre chronique érotique du soir, à minuit les nuits de pleine et nouvelle lune

Intrinsèque, l’émission foutraque sur la musique et la poésie francophone

Microlab, l’émission des actualités scientifiques

On the Slab est de retour et prendra le relai de Microlab à partir de décembre

Coma Comète, l’émission de découverte musicale du mini label

Inter-campus, la nouvelle émission du réseau Radio Campus France, pour prendre des nouvelles des 4 coins de la France

Quelques autres projets sont en cours, ils arriveront en cours de saison !

Pour cette rentrée, le studio fait peau neuve avec tout un tas de nouveau matériel à la pointe de la technologie (de par ses petites LEDs qui clignotent), n’hésitez pas à venir lui rendre visite !

Enfin, mesures sanitaires oblige, cette rentrée nous serons masqué.e.s derrière les micros mais toujours fidèles au poste, on va vous en mettre plein les oreilles