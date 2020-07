Le Vendredi à 12h30 et le Dimanche à 11h30 – tous les liens de ré-écoute sont là !

Des documentaires, des fictions et de créations sonores, des curiosités courtes ou d’une heure entière : Magnétophonie c’est une heure consacrée à l’écoute.

L’émission commence souvent par une capsule des Discrets, à ré-écouter sur lesdiscrets.fr

Vendredi 10 et 17 Juillet nous écoutions Amiral Prose, produit par Elg pour Lyl Radio.

Vendredi 12 et 19 Juin, premières diffusions de « Virginie Virginia Simone et moi », auto-production de la grenobloise Isabelle Stragliati. A ré-écouter : partie 1 et 2.

Vendredi 22 Mai deux montages d’associations libres : Ma Guitare d’Emilie Rougier et The Bear Minimum de Phaune Radio.

Vendredi 15 Mai c’était la 3è petite couture de répondeurs d’Emile Palmentier.

Dimanche 3 Mai, retour dans le passé chinois avec Un printemps oublié d’Olivier Meys (production ACSR).

Dimanche 26 Avril, une fiction documentée : Le procès du prince charmant de David Christoffel (production Le Labo RTS)