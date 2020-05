Des masques lavables vont être distribués aux habitants et aux agents municipaux. Explications et modalités de distribution.

Fraîchement découpés par les quatorze agents bénévoles de la ville, les masques lavables grand public commandés à une société rhône-alpine vont être remis à chaque Martinérois(e) dès le lundi 4 mai 2020. Une étape nécessaire au déconfinement partiel et progressif annoncé la semaine suivante.

Quels types de masques ?

De fabrication française, les masques* commandés par la ville ont passé de nombreux tests de performance (perméabilité à l’air, respirabilité, efficacité de filtration bactérienne et sur particule fine) avant d’être validés par la Direction générale de l’armement. Ils présentent un autre avantage : réalisés sans couture, aucune aiguille n’est venue dégrader la partie filtrante. Ils peuvent ainsi résister jusqu’à trente lavages si les conditions d’entretien sont respectées (voir ci-dessous).

Réservés à un usage grand public, ces masques sont destinés à limiter la contagion depuis le porteur, en prévenant notamment les projections de gouttelettes.

Distribution : quand et comment ?

Deux masques seront distribués à chaque Martinérois de plus de dix-huit ans. Les personnes nées en 1955 et avant (de 65 ans et plus) n’auront pas à se déplacer ; leurs masques leur seront livrés directement.

Les autres habitants de Saint-Martin d’Hères sont invités à les récupérer du lundi 4 mai au jeudi 7 mai, de 10 h à 13 h et de 14 h à 16 h, dans l’un des douze points de retrait le plus proche de leur domicile. Il s’agit des écoles primaires Joliot-Curie, Paul Langevin, Henri Barbusse, Paul Éluard, Gabriel Péri, Paul Vaillant-Couturier, Paul Bert, Ambroise Croizat, Voltaire, Saint-Just, Romain Rolland et Condorcet. Chaque habitant devra se présenter avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile. Il sera possible de retirer les masques d’un membre de sa famille ou d’un voisin s’il est en possession de ses pièces justificatives.

Les personnes n’ayant pu retirer leurs masques entre le 4 et le 7 mai pourront le faire à partir du mercredi 13 mai dans tous les équipements publics ouverts, dans les mêmes conditions.

Afin de ne pas engorger les points de distribution, la ville compte sur la responsabilité de chacun pour que les personnes se déplaçant en premier soient celles qui reprennent le travail le 11 mai.

Cette distribution de masques est complémentaire aux mesures prises par le gouvernement dans le cadre du déconfinement progressif.

*Catégories UNS 1 et UNS 2 pour un usage en dehors du milieu médical.