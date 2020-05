Radio Campus Grenoble, la continuité malgré le confinement

Depuis le 16 mars 2020 et l’annonce du confinement national pour lutter contre la propagation du coronavirus, Radio Campus Grenoble s’est mobilisée pour assurer la continuité de sa programmation et plus encore !

Sur sa belle trentaine d’émissions hebdomadaires, c’est pas moins de 25 qui sont maintenues grâce aux efforts de bénévoles plus motivé.e.s que jamais.

En plus de ces émissions habituelles, certain.e.s se sont tenté.e.s à créer de nouveaux formats spécialement pour cette période. C’est le cas de Caroline, qui anime habituellement Conte-Goutte qui a décidé de nous raconter des contes tous les jours à 14h30, mais aussi d’Emilie qui nous propose chaque jour des lectures et interviews sur des exploratrices ou encore Matthieu qui propose chaque semaine des éditions spéciales de la Fabrique Politique sur le Covid-19. En bonus, quelques émissions réalisées par d’autres radios font leur apparition sur la grille comme l’Envolée, une émission pour relayer la parole des personnes en détention, et une émission réalisée en commun avec toutes les radio du réseau Radio Campus France !

Toute l’équipe de Radio Campus Grenoble continue de vous ravir les oreilles depuis les domiciles et home studios de chacun.e, dont voici une petite galerie :