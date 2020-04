LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES LANCENT UN NOUVEAU SITE INTERNET ET UNE COLLECTE DE TÉMOIGNAGES : #MÉMOIRE DE CONFINEMENT

Un nouvel habillage, une navigation plus intuitive et des contenus enrichis : bienvenue sur le nouveau site des Archives départementales ! Et pour construire aujourd’hui la mémoire collective de demain, les Archives lancent une collecte : à vos témoignages Iséroises et Isérois ! En vidéos, en photos, en textes…

Racontez-nous votre confinement !

archives.isere.fr : le nouveau site internet des Archives départementales est en ligne !

Paré d’un nouvel habillage graphique plus aéré, plus illustré, ce nouveau site permet au lecteur de préparer sa venue aux Archives mais aussi d’effectuer des recherches sur les fonds numérisés (registres paroissiaux, d’état civil, tables décennales, recensements de population, registres matricules militaires… soit près de 4 millions d’entrées !).

Il offre une navigation facilitée et des contenus enrichis, et s’adapte aux

tablettes et smartphones.

En plus des contenus de l’ancien site, il offre de nouveaux outils :

Pour accompagner les internautes dans leurs recherches :

de nouveaux instruments de recherches et une arborescence dynamique

la « recherche par correspondance » pour les démarches administratives

de nouvelles fiches d’aide à la recherche pour accompagner le lecteur

Pour les passionnés et les curieux : Tous les numéros de Chroniques d’Archives numérisés et en consultation libre

Pour ceux qui ne les avaient pas encore consultées, les archives familiales de la Première

Guerre mondiale issues de la grande collecte de 2013 et 2014 sont accessibles. Une courte

biographie des soldats accompagne les documents numérisés.

Le site continuera à s’enrichir au cours de l’année 2020 en attendant l’ouverture du nouveau bâtiment

au printemps 2021 !

Afin de garder une trace du vécu de tout un chacun durant cette période de confinement inédite, les Archives départementales de l’Isère invitent les Isérois à envoyer leurs témoignages de confinement.

L’opération consiste à collecter les récits, photos (pdf et jpg de 1 Mo maximum) ou vidéos (inférieures à 10 Mo) du grand public pour décrire leur expérience de confinement.

Ces témoignages sont à adresser :