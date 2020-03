Ce vendredi soir, la Source organise une soirée rock pleine de fraîcheur avec Lysistrata et Talkin’ Machine

Lysistrata, trio plein d’énergie et de jeunesse viendra ce soir présenter leur musique, pleine de passion et de spontanéité, d’un naturel déconcertant et musicalement surprenante.

Pour les accompagner, Talkin’ Machine apportera son rock fusion recherché, travaillé et réfléchi. Par dessus des intrus très rock vous pourrez entendre le flow de Biboosta qui donnera un mélange plein de vivacité qui vous donnera envie de sauter partout

RDV le 13 mars 2020 à La Source Fontaine à 20h30 pour profiter de ce beau moment rock !

Pour gagner vos places pour ce bol d’énergie, restez à l’écoute du 90.8 et envoyez le mot de passe à concours@campusgrenoble.org