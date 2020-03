Nous sommes toutes et tous chez nous, c’est l’occasion de faire de la radio ! Vous avez probablement déjà de quoi produire du son chez vous, nous pouvons programmer à distance la diffusion d’émissions pré-enregistrées : il y a un truc à faire.

D’abord, un papier et un crayon

Pour se changer les idées, se raconter ce qui se passe ailleurs ou continuer à enseigner, tous les prétextes sont bons prendre le micro : c’est à nous de créer des programmes spéciaux pour une période spéciale. Racontez-nous ce que vous faites de votre temps de confinement ou faites-nous voyager loin ; faites-nous profiter de vos talents sonores, apprenez-nous à cuisiner avec exclusivement des pâtes et du PQ… Parlez de choses qui vous passionnent et vous inspirent.

La première étape est d’écrire : quel programme voulez-vous faire ? avec qui/quoi ? Combien de temps ? Une seule fois ou régulièrement ? Qu’est-ce qui va se dire dans la première émission ? Vous pouvez vous inspirer de radios/podcasts/auteurs et autrices pour écrire une émission, une chronique ou même un programme plus long.

Après cela, si vous avez une idée, une question, un programme complet : écrivez à contact@campusgrenoble.org et on en discute.

Les outils pour se lancer

Pour vous enregistrer, il faudra au moins un ordinateur ou un smartphone. Idéalement un ou des micros, un micro de kit mains-libres, un dictaphone, un magnéto numérique… L’important est de faire des essais dans des conditions différentes, puis d’écouter – lisez aussi cet article d’ArteRadio.

Pour enregistrer des appels : Skype permet l’enregistrement d’appels (cf. ce tuto) et sur mobile (WhatsApp et autres) voir par ici.

Pour couper-coller tous vos sons et pauses musicales (piochez donc dans l’Airplay !) vous pouvez utiliser (sur Windows/Mac/Linux) :

Sur le montage de manière plus générale, on vous renvoie aussi vers deux très bons articles d’ArteRadio : là et là.

Pour nous partager vos créations

Pour partager les fichiers, si vous n’avez rien pour mettre en ligne passez par Smash (et s’il y a plusieurs fichiers, faites une archive zip). Et donc, écrivez à contact@campusgrenoble.org.