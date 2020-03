Ce mardi soir, la Belle Electrique nous offre une soirée céleste avec Tindersticks

Tindersticks fait partie de ces groupes qui ne déçoivent jamais, qui émerveillent toujours et pour cause : leur style est aérien, léger comme un nuage, d’une douceur rassurante et mélancolique.

Pour les accompagner, Thomas Belhom sera aussi de la partie, dans la même lignée de douceur et de sophistication, d’une subtilité qui laisse aussi la place à des rythmes inattendus toujours dans une harmonie gracieuse

RDV le 10 mars 2020 à20h à la Belle Electrique pour profiter de ce moment de grâce

Pour gagner vos places pour cet envol tranquille, restez à l’écoute du 90.8 et envoyez le mot de passe à concours@campusgrenoble.org