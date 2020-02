Le Vendredi à 12h30 et le Dimanche à 11h30 – tous les liens de ré-écoute sont là !

Des documentaires, des fictions et de créations sonores, des curiosités courtes ou d’une heure entière : Magnétophonie c’est une heure consacrée à l’écoute.

L’émission commence souvent par une capsule des Discrets, à ré-écouter sur lesdiscrets.fr

Vendredi 14 Février c’était le portrait de Patrick dans De rue et d’amour de Julien Baroghel.

Vendredi 31 Janvier nous partions au Mexique avec El son del Caracol, diffusé initialement sur Radio Langues de Fronde.

Vendredi 24 Janvier on écoutait Dubliner et terroriser de l’association Modus Operandi.

Vendredi 20 Décembre c’était les épisodes 3 de l’Envol de l’Ecole et de Game of Phaune, et Vendredi 10 Janvier les épisodes 4 et 4.

Vendredi 6 Décembre nous écoutions quelque extraits de Trajectoires Dissidentes et c’est en podcast ici.

Vendredi 22 Novembre nous écoutions Ainsi brâment-ils de Matthieu Cornélis (production ACSR).

Vendredi 15 Novembre nous écoutions le deuxième épisode de l’envol de l’école de Guillaume Istace (production ACSR) puis Game Of Phaune #2 de Phaune Radio.

Vendredi 8 Novembre et Dimanche 10 nous étions avec la compagnie Ici-Même à l’occasion des rencontres autour du film ethnographique, la compagnie nous emmenait marcher dans Grenoble … Ce qui a donné 3 émissions très différentes à ré-écouter en podcast.