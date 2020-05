Ce mardi soir, la Source Fontaine reçoit Chloé et Vassilena Serafimova pour une soirée hybride, entre classique et électronique.

Cette rencontre inattendue et pourtant évidente entre Chloé, productrice et compositrice de musiques électroniques et Vassilena Serafimova, virtuose du marimba, commence par un projet de création publique autour de la musique de Steve Reich et continue aujourd’hui dans le studio mais également sur scène, à la Source de mardi 28 janvier 2020.

Pour gagner vos places pour ce projet inédit du nom de Sequenza, restez à l’écoute du 90.8 pour découvrir le mot de passe et obtenir votre entrée pour cette soirée qui riche d’influences !

Sequenza, c’est à la Source le mardi 28 janvier 2020 à 20h30