Le Vendredi à 12h30 et le Dimanche à 11h30 – tous les liens de ré-écoute sont là !

Des documentaires, des fictions et de créations sonores, des curiosités courtes ou d’une heure entière : Magnétophonie c’est une heure consacrée à l’écoute.

L’émission commence souvent par une capsule des Discrets, à ré-écouter sur lesdiscrets.fr

Vendredi 20 Décembre c’était les épisodes 3 de l’Envol de l’Ecole et de Game of Phaune, et Vendredi 10 Janvier les épisodes 4 et 4.

Vendredi 6 Décembre nous écoutions quelque extraits de Trajectoires Dissidentes et c’est en podcast ici.

Vendredi 22 Novembre nous écoutions Ainsi brâment-ils de Matthieu Cornélis (production ACSR).

Vendredi 15 Novembre nous écoutions le deuxième épisode de l’envol de l’école de Guillaume Istace (production ACSR) puis Game Of Phaune #2 de Phaune Radio.

Vendredi 8 Novembre et Dimanche 10 nous étions avec la compagnie Ici-Même à l’occasion des rencontres autour du film ethnographique, la compagnie nous emmenait marcher dans Grenoble … Ce qui a donné 3 émissions très différentes à ré-écouter en podcast.

Vendredi 8 Novembre (à midi) on écoutait la chevauchée orgasmique des Discrets, un montage binaural à la gloire des ASMRistes !

Vendredi 25 Octobre on écoutait Dormance de Christophe Rault et Floriane Pochon pour Phaune Radio.

Vendredi 18 Octobre on parlait de Box’son à la salle noire, avec quelques uns des artistes exposés … une émission à retrouver en podcast !